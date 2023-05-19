Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışması’nın V. Dönem finali gerçekleştirildi. Düzenlenen finalde ilk 9’a giren ekipler jüri tarafından değerlendirildi. Jüri değerlendirmesi ardından kazanan ilk 3 girişimci ekip belirlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yarışmanın birincisi “Yapay Zeka Destekli Kan analizi Yazılımı projesi ile Nevasoft ekibi oldu. “Kemik Yapıcı Hücreleri Uyaran hücre İçeriği/Kök Hücre” ile Bonexo ekibi ikinci, “Nükleik Asit Boya Ajanı Alternatifi” projesi ile BioTechChem ekibi üçüncü oldu.

Erciyes Teknopark Konferans Salonu’nda gerçekleşen düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışması’nın V. Dönem final etkinliğine Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan, Oran Kalkınma Ajansı yetkilileri, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, yatırımcılar, öğretim elemanları, takımlar, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, “ Teknoloji tabanlı girişimciliğin merkezi olmaya ve bunu da daha geliştirmek için elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olan yarışmalarda toplamda 54 takıma destek verdik. Bu takımlar arasından verdiğimiz destekler ile 13 tanesi şirketleşmiş,5 tanesi de ihracat yapar pozisyona gelmiştir. Bizim sevindiren bir diğer olay ise, destek miktarlarını artırmış olmakla beraber bugüne kadar yaptığımız işler Türkiye genelinde farklı teknoparklar ve farklı ajanslar tarafından birebir aynı mekanizmalar ile desteklenmektedir. Bu yaptığımız işin doğru olduğunu ve çekirdek sermaye ile daha düzgün işler çıkabileceğinin göstergesidir” dedi.

Programda konuşan Oran Yetkilisi Tolga Uyan, “Erciyes Teknopark bizim ORAN Kalkınma Ajansı olarak bölgede girişimcilik ekosistemi geliştirme adına en sağlıklı çalıştığımız paydaşlarımızdan bir tanesidir. Bugüne kadar 5 yıl içerisinde bin kadar proje başvurusu almışız ve burada prototip üretim desteği alanların dışında 600’e yakın girişimcimizde Sera biriminde girişimcilik, iş planı hazırlama, pazarlama konusunda eğitimler aldılar. Programımızı önümüzdeki yıllarda da daha da geliştirerek devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan, ” Erciyes Teknopark’ın girişimcilik ekosistemine çok büyük katkısı vardır. Biz bun yıllardır görüyoruz. Bu anlamda da buradaki bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ekosistemin gelişmesinde bizlere destek veren tüm kurumlara da teşekkür ediyorum. Girişimciliğin bana göre en büyük özelliği çok araştırmacı olmasıdır. İhtiyaç tespit etmezseniz yaptığınız işin girişimcilik sıfatı olmuyor. Bütün girişimci arkadaşlara girişimcilik hedefi olan arkadaşlara tavsiyem özellikle bu işi yapmış, bu işin içerisinde olanlarla tanışıp, fikir alsınlar” dedi.

Konuşmaların ardından büyük emekler vererek fikirlerini ürüne başarı ile dönüştüren 8 girişimci ekip sunumlarını gerçekleştirdi. Jüri değerlendirmesi ardından kazanan ilk 3 girişimci ekip belirlendi.

Yarışmanın birincisi “Yapay Zeka Destekli Kan analizi Yazılımı projesi ile Nevasoft ekibi oldu. “Kemik Yapıcı Hücreleri Uyaran hücre İçeriği/Kök Hücre” ile Bonexo ekibi ikinci, “Nükleik Asit Boya Ajanı Alternatifi” projesi ile BioTechChem ekibi üçüncü oldu.

Kazanan 3 girişimci ekibe ödülleri verilirken, program günün anısına fotoğraf çekimiyle son buldu.