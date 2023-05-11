Sakarya’nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, babaannesinin olduğu tek katlı evi benzin dökerek yaktı. Alevlere teslim olan evde bulunan 85 yaşındaki kadın kendini zor dışarı atarken, şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kurudere Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.A., babaannesinin olduğu tek katlı evi benzin dökerek yaktı. Ev alevlere teslim olurken 85 yaşındaki kadın kendini zor dışarı attı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evi yaktığı iddia edilen E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.