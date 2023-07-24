Akaryakıta gelen fahiş ÖTV zammından sonra yeni hafta benzine gelen zam ile başlıyor. Zam 24 Temmuz'u 25 Temmuz Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.İSTANBUL (İGFA)- 15 Temmuz'da benzine gelen 1 lira 32 kuruş zam sonrasında o gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte ÖTV zammı da eklenmişti.

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira oldu.

Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL ÖTV alınıyordu. Yapılan son ÖTV zammı ile birlikte benzin ve motorine gelen zam 6 TL'yi buldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tepkiler üzerine yaptığı açıklamada Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının dolar bazında Avrupa'dan daha ucuz olduğu ifade edildi.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgliye göre benzin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL zam geleceği ve zammın pompaya yansıyacağı bildirildi.

Şu anda benzinin ortalama litre fiyatı 34,54 TL.