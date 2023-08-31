Motorine gelen indirimin ardından bu kez benzine indirim geldi! Yarın da indirim gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın beklenti üstü faiz artırımına gitmesiyle dolar ve euro karşısında değer kazanan Türk Lirası araç sahiplerine yaradı. Motorine gelen indirimin ardından bu kez benzine indirim geldi!

Haber Global'in aktardığı habere göre bugünden geçerli olmak üzere benzin 97 kuruş indirim geldi.

YARIN DA İNDİRİM GELİYOR

Benzine yarından itibaren (1 Eylül Cuma) geçerli olmak üzere 99 kuruş daha indirim bekleniyor.

İndirim pompaya yansıyacak.

An itibariyle pompadaki ortalama litre fiyatları motorinde 38,40 TL, Benzinde 37,31 TL, LPG'de ise 16,29 TL