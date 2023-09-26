Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 26 Eylül Salı'yı 27 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Son olarak benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününde 1,64 TL, motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü 2,03 TL zam yapılmıştı.

Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre salı gecesinden itibaren çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.

Şu anda akaryakıt gruplarında ortalama litre fiyatları benzinde 39,20 TL, motorin 40,69 TL, LPG ise 17,38 TL