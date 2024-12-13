Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını yakından izlemeye devam ediyor.

Benzine 98 Kuruş Zam Bekleniyor

Benzin fiyatlarına, 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk bir zam yapılması öngörülüyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43 lira 31 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 42 lira 1 kuruş olarak belirlenmiş durumda.