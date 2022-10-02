TFF 2. LİG Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz İnegölspor, deplasmanda karşılaştığı Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonrasında İnegölspor yönetiminden önemli değerlendirmeler geldi.

İlk yarı güzel bir oyun sergilediklerini belirten Basın Sözcüsü Ozan Can, "Net gol pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. İkinci yarıda biraz tutukluk yaşadık. Galibiyet serisine devam etmek istiyorduk ama olmadı. Deplasmanda kazandığımız 1 puana iyi denilebilir ama oynadığımız oyuna göre maçı kazanmamız gerekiyordu. Tabi 3 puana da çok ihtiyacımız vardı. Çarşamba günü Urfa maçı ile evimizde yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

İlk yarıda beklenen goller gelse skorun böyle olmayacağını belirten Kulüp Başkanı Yardımcısı Aziz Bolat, "Deplasmanda 1 puan aldık, önümüzdeki maçlara bakacağız. Takımı da daha iyi buldum. Önümüzdeki haftalarda üstüne koyarak ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise şu ifadeleri kullandı; "Buraya puan veya puanlar için gelmiştik ama kaçırdığımız 2 puana üzülüyoruz. Arnavutköy'de ciddi yatırım yapmış bir takım basit bir takım değil. Buna rağmen oyun üstünlüğü 70 dakika bizdeydi. Ben oyuncularımızı da teknik heyetimizi de tebrik ediyorum. Yani net fırsatları kaçırdık. O fırsatları gole çevirebilseydik belki daha farklı ayrılırdık. Takımımız çok pozisyon yakalıyor yani oyundan genel anlamıyla memnunuz. Hava da çok sıcaktı bunu da göz ardı etmemek lazım. Hatta futbolcumuz Hamza maç öncesinde rahatsızlık geçirdi. Sıcak hava futbolcularımızı yordu. Buna rağmen güzel bir mücadele vardı. İnşallah güzel oyunumuza devam edip Urfa maçından galibiyetle ayrılırız."