Mardin'de berberlerde Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla müşteri yoğunluğu yaşayan esnafların başında gelen berber ve kuaförler ihtiyaca cevap verebilmek için gece geç saatlere kadar mesai yapmaya başladı. Mardin’in Yeşilli İlçesinde 2022 yılında Arnavutlukta düzenlenen Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'na Türk Milli takımda şampiyon Mardinli kuaför ustası Emrah Bilen’in kuaför dükkânında bayram hazırlığı yapan müşterilerle dolup taşarken, yoğunluk sebebiyle randevu sistemine geçti.

Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayram’ı öncesi de yoğun mesaiye başladıklarını belirten Kuaför Ustası Emrah Bilen, Uzun süre ayakta çalışmak zorunda kaldıklarını ancak bunu pek dert etmeden müşterilerini bayrama şık ve temiz girmeleri için hünerlerimizi sergilediklerini söyledi.

İşini severek yaptığını ifade eden Bilen, yılda iki defa bu yoğunlukta çalışıyoruz. Yoğunluk ve yorgunluğun her şekilde maddi ve manevi açıdan bizi mutlu ediyor. Güzel bayramların yaşanmasında kendilerini pay sahibi olmalarının hazzını yaşıyoruz.”dedi

Her bayram olduğu gibi bu bayramda işlerinin bayrama bir hafta kala yoğunlaştığını söyleyen Emrah Bilen “"Bayrama bir hafta kala bizim de mesaimiz başlıyor. Özellikle son üç günde artık sabahlamak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlar genelde tıraşı son günlere bırakıyor. Dolayısıyla bizlerde son günlerde sabaha kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. Belki yoruluyoruz, uykusuz kalıyoruz ama işlerimizin iyi gitmesi haliyle bizleri mutlu ediyor. Müşterimizi sıra bekletmemek için randevu sistemine geçtik, bu sayede sırası gelen müşterilerimiz sıra beklemeden hemen tıraşlarını oluyor. Arife gününe kadar gece geç saatlere kadar Arife günü ise sabaha kadar açığız amacımız tüm müşterilere kaliteli hizmet vermektir.” diye konuştu.

Hijyene önem veriyoruz

Müşterilerimize yönelik hijyen kurallarına önem verdiklerini Vurgulayan Bilen, şunları akterdı,” Çalışanlarımız mutlaka temizlik ve hijyen konusunda bilinçlidir. Hizmet veren elemanımızın temiz olmasına dikkat ediyoruz. Berber ve kuaförlerimiz mutlaka iş kıyafetiyle hizmet vermeli, el ve tırnakları temiz olmalı, malzemeleri sürekli temizlenmeli, hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Her müşteriye ayrı havlu, örtü ve tek kullanımlık malzemeler kullanılmalıdır. Bizde vatandaşın sağlığını düşünerek bunları uyguluyoruz.”