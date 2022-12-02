Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ pandemi sürecinde verilen 2 yıllık aranın ardından bugün sabah yeniden başladı. Buluşmaların ilki Mesudiye Mahallesinde yeni yapılan Ulu Camide gerçekleştirildi. Cemaat ile istişareler yapılıp talep ve önerileri dinlendi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın uzun yıllardır kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ pandemi sürecinde verilen aranın ardından 2 yıl sonra yeniden başladı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının ilki, bu sabah gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmalarının ilki, Mesudiye Ulu Camide gerçekleştirildi. Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

MESUDİYE ULU CAMİDEN BAŞLADI

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Uzun zamandır belirli aralıklarla farklı mahallelerimizde ve camilerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek Cuma sabahları Cuma buluşmalarını yerine getirmiş bulunuyoruz. Çay, simit ve peynir eşliğinde soframızı mahalle sakinlerimizle paylaşıyoruz. Bu buluşmaların bir diğer amacı da hazır o mahalleye gitmişken, vatandaşlarımızın bizlere iletmek istediği konular varsa onları dinlemek. Tabi bizlere tüm iletişim kanallarından talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Bu buluşma sadece bir vesile. 153 hatlarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan, WhatsApp üzerinden, mail üzerinden, mesajla her türlü iletişim kanalından ulaşabilirsiniz” dedi.

KORUMA NOKTASINDA ZORLANIYORUZ

Bölgede yapılan çalışmalardan da söz eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu caminin ilk yapılmaya başladığı dönemleri hatırlıyorum. Oldukça mutlu olmuştuk. Derenin bu tarafında böyle bir camiye ihtiyaç vardı. Bizler de zaman içerisinde hemen karşıda Kanal İnegöl gibi bir projeyi hayata geçirmiş olduk. İnegöl’e bu anlamda yeni bir eser kazandırma çabamızın yanında, başta mahalle sakinlerimiz ve diğer mahallelerde yaşasalar da gördüklerinde çok beğenen vatandaşlarımızı görmekten çok mutlu oluyoruz. Ancak üzüldüğümüz konu şu, koruma noktasında zorlanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde dikilen ağaçların bir kısmının kanala atıldığını gördük. Bu bizleri ziyadesiyle üzdü. Temizlik hususunda yine biraz daha gayret etmemiz gerekiyor.”

KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDIĞINDA ASFALT KAPLAMALARI YAPILACAK

“Şehrimizin ilk içme suyu şebeke çalışması burada başladı. Tüm sokaklarımız kazıldı. Asfaltlanma süreci de 4 ay gibi bir zaman aldı. Ancak bu şu anda İnegöl için devam ediyor. Kemalpaşa Mahallemizde şu an çalışma devam ediyor. Ben göreve geldiğimde altyapının artık ömrünü tamamladığı ve değişmesi gerektiği ile ilgili bir rapor geldi önümüze. Biz de değişmesiyle alakalı Alinur Aktaş Başkanımıza konuyu açtık o da hatların yenilenmesi için çalışmayı başlattı. İşin içine girdikten sonra tabi işin muhteviyatı, kapsamı ortaya çıkıyor. Yazın yapsan toz toprak, kışın yapsan çamur. Çukurlar ve beraberinde yamayla kapatılınca neden bütünü asfaltlanmıyor gibi eleştiriler oldu. Biz İnegöl’de kazı çalışmalarının tamamının bitmesini bekliyoruz. Tamamı bittikten sonra kaplama çalışmalarına başlayacağız. 2023 yılında bu noktada daha kapsamlı çalışmalar olacak. Ben bugün de vatandaşı mutlu etmek adına asfalt kaplar mıyım? Kaplarım ama bu doğru olmaz.”

MARKETLER SÜREKLİ DENETLENİYOR

“Vatandaşlarımızdan bizlere sürekli marketlerin denetlenmesiyle ilgili talepler geliyor. Zabıta ekiplerimiz tüm marketlerin denetlenmesi noktasında çalışmalarını yapıyor. Lakin serbest piyasa olduğu için tespit edebildiğimiz maaş fiyat artışlarıyla ilgili, kasa-raf fiyatlarının tutmaması ya da aldatıcı satış dediğimiz faaliyetlerin olması durumunda işlem yapıyoruz. İşlem yapma yetkimizin olmadığı, bu ürünün fiyatı fazla yükselmiş dediğimiz durumlarda da Ticaret Bakanlığına konuyu bildiriyoruz. İncelemeyi yapıyorlar.”

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin istişareler yapıldı.