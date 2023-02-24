Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Kemalpaşa Mahallesi Erenler Camisinde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ devam ediyor. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Kemalpaşa Mahallesi Erenler Camisi oldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

“TÜM DESTEĞİMİZLE DEPREM BÖLGESİNE YARDIMA KOŞTUK”

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cami kıraathanesinde cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Soframıza icabet ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Her Cuma günü farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde Bereket Sofrası adı altında buluşmalar yapıyoruz. İlçe Başkanımızla birlikte kısa zaman içerisinde Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep bölgelerini gidip gördük. Oralarda katkı sunmak, destek olmak, koordinasyon sağlamak için bulunduk. Orada o depremi yaşayanlar kadar orada bulunan insanlar da bu travmayı yaşıyor. Sizler de televizyonlardan izlerken içinizin burulduğunu, depremin sadece orada olmadığını, sanki şehirlerimizde de yaşanmış derecesinde hissettiğimizi biliyoruz. Cenabı Allah beterinden korusun, inşallah bir daha hiç yaşanmasın. Ölenlere rahmet diliyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

“İNEGÖL İLE GURUR DUYDUM”

“Ben hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Biz deprem bölgesine gittiğimizde gururlandık. 670 tane yardım aracı gitti İnegöl’den. Pek çok vilayetten daha fazla. Ben gurur duydum İnegöl ile. İş adamlarımız geliyor, köylere kadar gidiyorlar. Biz de destek olmaya çalıştık belediye olarak. Nihayet itibariyle insan olmanın gereğini yaptık. Allah muhafaza bu bizim başımıza gelse, o insanlar da bizim için bunu yaparlardı.”

ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

“Bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, şehrimizde de bir yandan belediyecilikle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapı yenileme çalışmaları sürüyor. İçme suyu hatlarımızı yeniliyoruz. Kanalizasyonla ilgili çalışmalar gelecek. Beraberinde yağmur sularını ayrıştırmayla ilgili çalışmalar var. Bizlere en çok gelen soru da yollarla ilgili. Başkanım yollarımız ne zaman düzelecek diyorlar. Elbette ki bir iyileştirme olacak. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kazılar tamamlansın, ondan sonra en güzel şekilde kaplayalım. Biz şu an kazılan bölgeleri en azından yama yaparak tamamen kaplama yapılana kadar bir süre altyapının tamamlanmasını bekliyoruz.”

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin de istişareler yapıldı.