Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Esentepe Mahallesinde gerçekleştirildi. Başkan Taban ile AK Partili yöneticiler, Esentepe Camisi cemaatiyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Alper Taban, “Mutlaka eksik ve aksaklar vardır, ancak rabbim gayretimizi ve samimiyetimizi en iyi bilendir. Gayretle çalışan bir ekip ve teşkilat var” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın uzun yıllardır kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ pandemi sürecinde verilen aranın ardından bu yıl yeniden başladı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının dördüncü durağı Esentepe Mahallesinde Esentepe Camisi oldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler her Cuma sabahı farklı bir mahallemizde, camimizde hem sabah buluşmalarını gerçekleştiriyoruz hem namazlarımızı eda ediyoruz hem de cemaatimizin bizlere iletmek istedikleri varsa dinliyoruz. Burada AK Parti İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz var, Başkan Yardımcılarımız var. Tüm teşkilat olarak buradayız” dedi.

“GAYRETLE ÇALIŞAN BİR EKİP VE TEŞKİLAT VAR”

Gayret ve samimiyetle çalıştıklarını ifade eden Başkan Taban, “Başladığımız günden bugüne şehrimizle alakalı altyapı başta olmak üzere; üstyapı faaliyetler, parklar, yeşil alanlar, semt sahaları, spor sahaları gibi pek çok alanda hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnegöl’ümüz çok hızlı büyüyen bir şehir. Geçen yıl itibariyle Bursa’nın 17 ilçesi arasında imar faaliyetlerini inceledik. İnegöl’de 1 milyon nüfuslu Osmangazi’den daha fazla inşaat üretildiğini gördük. Bu aynı zamanda hızlı büyümenin devam ettiğini, edeceğini işaret ediyor. Dolayısıyla buradan hareketle biz belediyecilik anlamında ihtiyaç olan bölgelerin parkını, sosyal alanlarını, ulaşım, sağlık hizmetleri, okul gibi pek çok hizmetin gitmesiyle ilgili tüm teşkilat olarak gayret ediyoruz. Mutlaka eksik ve aksaklar vardır, ancak rabbim gayretimizi ve samimiyetimizi en iyi bilendir. Gayretle çalışan bir ekip ve teşkilat var. Ben katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZIN DA SÜRECE KATILMASINI İSTİYORUZ

Vatandaşların katılımcı bir anlayışla sürece katkı vermesini arzu ettiklerini de ifade eden Başkan Taban, “Bu dönem farklı bir yöntem de geliştirdik. Vatandaşımızın da sürece dahil olmasını arzu ediyoruz. Bu ne demek? Gelişmiş toplumlarda şunu gördüm ben; insanlar çok daha duyarlı, bilinçli… Hizmetlerin gelmesi, eksiklerin giderilmesi noktasında katkı sunar şekilde hareket ediyor. Bir de yaptığımız kamu hizmetlerine zarar veren insanlar olduğunu görüyoruz. Bir park yapıyorsunuz parka zarar veriyor, hizmet götürüyorsunuz boyuyor, yakıyor… Ama en azından vatandaşımız bu katılımcı olma özelliğini gösterirse, ortaya koyarsa, bir bildirim yaparsa bu sorunu aşabiliriz. Artık herkesin her yere ulaşması kolay. Biz belediyemiz için 153 hatlarının özellikle kullanılmasını arzu ediyoruz. Gece de olsa, mesai içi veya mesai sonrası da olsa, bayram günü de olsa her an ulaşabileceğiniz bir merkezimiz var bizim. 153’ü aradığınızda anında bir yetkili telefona cevap verir” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin istişareler yapıldı.