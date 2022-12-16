Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Cuma Mahallesinde gerçekleştirildi. Başkan Taban ile AK Partili yöneticiler, Kasımefendi Camisi cemaatiyle bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın uzun yıllardır kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ pandemi sürecinde verilen aranın ardından 2 yıl sonra yeniden başlamıştı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının üçüncü durağı Cuma Mahallesinde Kasımefendi Camisi oldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

“ŞEHRİMİZİN EKSİK VE AKSAKLARINI İSTİŞARE ETMEK İSTİYORUZ”

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Geçmişten beri Cuma sabahları Bereket Sofrası buluşmaları adı altında farklı mahallelerimizde, farklı camilerimizde hem namazlarımızı eda ediyoruz hem de bu fırsattan istifade ederek vatandaşlarımızla bir arada olmuş oluyoruz. Burada amacımız, gayemiz biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz belediyecilik anlamında ancak elbette sizlerin de eksik ve aksaklar anlamında söylemek istediğiniz olabilir. Tavsiye ve önerileriniz olabilir. Birlikte bunları istişare etmeyi arzuluyoruz” dedi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 50’Sİ TAMAMLANDI

Altyapı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Taban, “Şehrimizde altyapı çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Merkezde de henüz bu çalışmalar başlamış değil. Toplam İnegöl’ün içme suyu hatlarının yarısını tamamladığımızı ifade edebilirim. Yüzde 50’ye ulaştık. Bu çalışmalar Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılıyor. Allah razı olsun Alinur Aktaş Başkanımız İnegöl’ün altyapısıyla ilgili ikinci ihalesini de yaptı, yaklaşık 45 milyon Euro. Bu da inşallah önümüzdeki günlerde başlıyor olacak. Henüz kazılmayan bölgeler var. Bu bölgelerin tamamlanmasıyla ilgili süreç devam ediyor olacak. Çok zahmetli bir çalışma olduğunu biliyorum. Kazı yapıldığında kışın yapılsa çamur, yazın yapılsa toz, toprak şeklinde şikayetler olarak geri dönüyor. Vatandaşlarımız da bunların bir an önce kapatılmasıyla ilgili bizlere taleplerini iletiyor. Tabi biraz da teknik konular olduğu için çalışma yapılan alanda toprağın çökmesi arzu ediliyor. Erken kaplama yapılırsa daha sonra asfaltta çökme yaşanabiliyor. Bu çalışmalarla ilgili ikinci etap çalışmalar da devam ediyor olacak. Kanalizasyon ve yağmur suyu ile ilgili de devam eden bir çalışmamız var. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte olabildiğince içme suyu hatları tamamlanmış olacak. Burada hedefimiz şuydu; vatandaşımız suyu parayla içiyor. Biz de en güzel suyu, kaynak suyunu vatandaşımızın içmesini, çeşmesinden akmasını arzu ettik. Alinur Başkanımız da buna destek verdi ve çalışmalar başlamış oldu. İnşallah Uludağ’ın kaynak sularını vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız” açıklamalarında bulundu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin istişareler yapıldı.