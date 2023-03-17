Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ ramazan ayı ve yaz sezonunun yaklaşması nedeniyle bu hafta son kez gerçekleştirildi. Sezonun final buluşması Cerrah Merkez Camide yapıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ ramazan ayının gelmesi ve yaz sezonuna yaklaşmasıyla birlikte bu hafta son kez gerçekleştirildi. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının son durağı Cerrah Merkez Camisi oldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

KIŞ DÖNEMİNDE YENİDEN BAŞLAYACAK

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cami kıraathanesinde cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizler her Cuma sabahı farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde vatandaşlarımızla sabah buluşmaları Bereket Sofrası adı altında buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Artık saatler geri geldiği ve ramazan ayı başlayacağı için bu yılın son bereket sofrasını bugün gerçekleştiriyoruz. Yaz dönemlerinde bu buluşmalarımıza ara veriyoruz ve kış sezonuyla birlikte yeniden başlıyoruz. Pek çok mahallemizde, camimizde buluşmalar gerçekleştirerek vatandaşlarımızla hemhal olmak, namazlarımızı eda etmek gibi niyetlerimiz var. Buraya kadar gelmişken vatandaşlarımızı da dinleyerek tavsiyeleri, bizlere iletmek istediklerini dinlemiş oluyoruz” dedi.

“EKSİKLERİMİZİ GİDEREBİLMEK ADINA TÜM KADROLARIMIZLA ÇALIŞIYORUZ”

“Bu buluşmalar bir fırsat” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Ama aynı zamanda iletişim çağındayız. Bugün sizler farklı kanallardan istediğiniz an belediyemize ulaşıp taleplerinizi, isteklerinizi ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Çünkü artık İnegöl çok büyük. 4 bin civarında sokağımız var. 1065 km2’lik bir şehiriz. İstanbul’daki ilçelerden pek çoğundan fazla yüz ölçüme sahip bir İnegöl’den bahsediyoruz. Nüfusumuz da hızlı artıyor. 2022 yılında 7 bin 500 kişi ilave oldu şehrimize. Bu nedenle rutin ihtiyaçlar bir yandan sürerken bir yandan da yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bizler de şehirleşme anlamında eksiklerimizi giderebilmek adına tüm kadrolarımızla çalışıyoruz” diye konuştu.

AFETLERDEN DERSLER ÇIKARTMAMIZ GEREKİYOR

Yaşanan deprem ve sel felaketine de değinen Başkan Taban, “Ülkemiz büyük bir afet yaşadı. Ardından bölgede bir sel afeti yaşadık. Rabbim tekrarlarını yaşatmasın. Ancak bu afetlerden de dersler çıkartmamız gerekiyor. Gerek bina imar ederken bunların yönetmeliklerinin daha da güçlendirilmesi noktasında Bakanlıklarımızın çalışmaları var gerekse de yerel yönetimler olarak bizler de uygulayıcı ve denetleyiciler olarak aslında özel birtakım şartlar getirebilmek adına gayret ediyoruz. Burada amacımız işi zorlaştırmak değil ama yaptığımız bir yapının altında kalmak değil bu yapıların bizleri koruması adına yapıları yapmak lazım” ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin de istişareler yapıldı.