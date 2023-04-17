İzmir'de Bergama Belediyesi tarafından ilçede bulunan 137 mahallede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Koştu, “Gıda kolisi dağıtımı ile vatandaşlarımızın sofralarına küçük de olsa bir katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan içerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu 6 bin adet Ramazan Kolisi, belediye ekipleri tarafından ev ev gezilerek, ihtiyaç sahipleri, deprem bölgesinden Bergama’ya gelen depremzedeler, Şehit Yakınları ve Gazilere ulaştırıldı.

Yıl içerisinde de sürdürülen gıda kolisi dağıtımı sayısının Ramazan Ayı ile birlikte artırıldığına ve 6 bin koliye çıkarıldığına işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Gerek aşevimizden yıl boyunca her gün 800 kişiye üç kap sıcak yemek ulaştırmaya, gerekse gıda, hijyen malzemesi yardımlarına, hastalar için hasta yatağı, ihtiyaç durumuna göre ev eşyası, kıyafet gibi sosyal yardımlarımıza, öğrenci ailelerine öğrenim yardımına yılın 365 günü aralıksız devam ediyoruz. Sosyal yardımların dağıtımı sırasında vatandaşlarımızın rencide olmaması için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bergama’mızda ihtiyaç sahibi hiç kimseyi yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.