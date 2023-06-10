Tarihi şehir Bergama'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 9. yıl dönümü Asklepion Sağlık Yurdu'nda, düzenlenen Uçurtma Şenliği ile kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'e bağlı Bergama 3. Uçurtma Şenliği'nde renkli görüntülere sahne oldu. Tören ardından uçurtmalarını havalandıran çocuklar, aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendiler.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte Bergama'mızın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 9. yıl dönümünde keyifli anlar geçirmenin, uçurtmalarımızla gökyüzünü rengarenk boyamanın hazzını yaşadık. Bergama'mızın tarihine sahip çıkmaya, vizyon projelerimizle kadim şehrimizi hak ettiği noktaya getirmeye kararlıyız" dedi.

ALAN BAŞKANI DR. ATABERK; "ÇALIŞMALARIMIZIN ODAĞINDA HEP ÇOCUKLARIMIZ VAR"

UNESCO Bergama Alan Başkanlığı'nın yaptığı bütün çalışmalarda gençleri ve çocukları odak noktasına aldığını söyleyen UNESCO Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk, "Geleceğimizin Teminatı, Kültürel Mirasımızın Gelecekteki Koruyucuları olan çocuklarımızın Dünya Miras Alanında zaman geçirmesi ve aileleri ile anılar biriktirmesi Kültürel Miras Farkındalığı oluşturulması açısından oldukça önemlidir. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak Kültürel Mirasına sahip çıkacaklardır" dedi.