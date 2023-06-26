Bir hafta dolu dolu yaşanan 7 gün 7 gece devam eden etkinlikleri ile tamamlanan Uluslararası Bergama Kermes Festivali'nin finaline Muazzez Ersoy damga vurdu.İZMİR (İGFA) - 87. Uluslararası Bergama Kermes Festivali’nin son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Muazzez Ersoy muhteşem bir konser verdi. Final konserini 18 bin kişi izledi.

Yılların eskitemediği billur sesi ile sevenlerine sanat dolu bir akşam yaşatan Muazzez Ersoy'a Parşömen'den yapılan plaket veren Başkan Hakan Koştu, kermes finalindeki muhteşem konser için teşekkür etti.

BAŞKAN KOŞTU'DAN TEŞEKKÜR

Muazzez Ersoy konserinin sonunda sahneye çıkan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Son yılların en kalabalık en coşkulu kermes festivalini doyasıya hemşehrilerimiz, İzmir şehir merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızla dolasıya yaşadık. Atatürk’ten emanet, Bergama Kermes Festivalimiz kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşamaya, sonsuza kadar sürdürülmeye devam edecektir. Bir hafta süren festivalimizi bu akşam muhteşem bir şekilde sonlandırdık. Kermesimizi coşku ile yaşayan, iyi duygularını ileten tüm hemşehrilerime ve festivalimizin sorunsuz bir şekilde yapılmasında emeği olan herkese, festivalimize renk katan sanatçılarımıza, halk oyunları ekiplerimize, misafirlerimize, güvenlik güçlerimize, protokol üyelerimize teşekkür ederim" dedi.