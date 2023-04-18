Depremzede ailelerden, şehit yakınları ve gazilere, derneklere, meslek odaları, sendika ve siyasi partilerden vatandaşlara binler aynı sofrada buluştuİZMİR (İGFA) - Bergama Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftar sofrasında 2 bin kişi buluştu.

Muhabbetle oruçlar açılıp, gönülden gönüle sohbetler gerçekleştirildi. Konuşmasında herkesi selamlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Tüm hemşehrilerimle bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde, iftarda aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kleopatra Güzellik Ilıcası’nda gerçekleştirilen iftar programı Kur’an Tilaveti ile başladı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem bölgelerinden Bergama’ya gelen depremzede ailelerin yoğun olarak katıldığı iftar programında sendikaların temsilcileri, ticaret odası ve meslek odalarının başkanları yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, vatandaşlar yer aldı.