Berko İlaç, “NewGen-Kariyerde Yeni Nesil Sen” projesiyle gençlerin kariyer gelişimlerine katkı sağlıyor. Proje ile üniversite son sınıf öğrencilerine uzun dönem staj ve eğitim imkânı sunulacak.

“Sağlıklı Yarınlara” sloganıyla hareket eden Berko İlaç, gençler için yeni bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. “NewGen-Kariyerde Yeni Nesil Sen” adlı proje ile üniversitelerin son sınıf öğrencilerine uzun dönem staj ve eğitim imkânı sunan ilaç şirketi, gençlerin kariyer gelişimlerine katkı sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, uzun dönem staj projesi olan NewGen ile üniversitelerin lisans bölümlerinde son sınıfta okuyan öğrenciler, ilaç şirketinde 10 ay sürecek bir programa dâhil olacak. İlaç şirketi, program kapsamında öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı planlıyor. Staj süresince öğrenciler, haftada minimum iki gün ofiste çalışıp iş hayatına adaptasyon sağlarken, mesleki anlamda deneyimli liderlerin mentörlüğünde tecrübe kazanacaklar. Proje ve eğitimlerle kariyer gelişimlerini sürdürerek, stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Berko İlaç bünyesine katılma hakkı elde edebilecek. Program kapsamında; Ar-Ge, Satın Alma, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Kalite Kontrol, Kalite Güvence gibi birçok departmanda staj yapmak isteyen öğrenciler, Berko İlaç’ın kurumsal sosyal medya hesapları ve Linkedin hesabı üzerinden başvuruda bulundular.

Berko İlaç İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü İbrahim Sarıyar projeyle ilgili, “Şirket olarak NewGen isimli uzun dönem staj programıyla öğrencilerin kariyerleri için önemli bir adımı inşa ediyoruz. “Kariyerde yeni nesil sen” ve “Kariyer yolcusu kalmasın” diyerek bir yol açtık. Staj süresini en başarılı şekilde tamamlayan öğrencileri, okullarını bitirdikten sonra bünyemize almak üzere, bu süre zarfında iyi yöneticiler ile yetiştireceğiz. İlaç sektöründe kariyer yapmak isteyen tüm gençlere kapımız açık. Programımız vesilesiyle gençlerin kariyer gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda ülkemizdeki nitelikli istihdama da katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.