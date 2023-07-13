Bu sezon Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Poyrazın Kızları'nda transfer çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - İç transferde 14 oyuncuyla sözleşme yenileyen Poyrazın Kızları, dış transferde ise ilk imzayı kaleci Berna Cindoruk’a attırdı.

Altyapısından yetişen oyuncularla Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Bursa Büyükşehir Belediyespor’da 2023-2024 sezonu öncesinde kadro şekillenmeye başladı.

Son olarak Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Göktürk Gençlik Spor Kulübü’nde forma giyen 1990 doğumlu kaleci, kendisini Bursa Büyükşehir Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyen Berna Cindoruk, Bursa Büyükşehir Belediyespor formasıyla güzel bir sezon geçirmek istediğini ve takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.