Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Genel Başkanı Mahmut Şengül’den emekli maaşları ile ilgili açıklamada bulunarak yüzde 25 sefalet artışını kabul etmediklerini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BES Genel Başkanı Mahmut Şengül, emekli maaşları ile ilgili yapılan yüzde 25’lik zammı kabul etmediklerini belirterek yazılı açıklama yaptı.

Şengül yazılı açıklamasında, emekli maaş artışları ve memur maaş artışlarının belirlenerek meclis onayına sunulduğunu belirterek, "Memur maaşlarına yüzde 86, emeklilere ise yüzde 25 bir zam belirlendi. Bizler 16 milyon emekli adına emekliye reva görülen yüzde 25'lik sefalet artışını kabul etmediğimizi muhattapları ile buradan paylaşıyoruz" dedi.

"Memur da, emekli de ekmeği aynı fiyata alıyor" diyen Şengül, "Enflasyondan aynı oranda etkileniyor. Memura enflasyon yüzde 86 ise emekliye neden yüzde 25'lik artış yapılıyor. Emekliye yüzde 25 artışı layık görüp seçimlerden önce emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyenler malesef emekliye reva gördükleri artışla enflasyonun emeklinin üstünden silindir gibi geçmesini sağlamışlardır. Yine emekliye yüzde 25 zammı reva görenler kendilerine gelince Cumhurbaşkanı maaşına 40 bin TL yani 5,5 Emekli maaşına denk gelen bir artışla maaşı 19 emeklinin toplam maaşı kadar olmuştur. Eğer seçtiklerimiz ülkenin refahından faydalanıyorsa biz emeklilerde ülkenin refahından faydalanmak istiyoruz. Yok eğer ülkede kriz varsa o zaman yokluğu Cumhurbaşkanı maaşını memur maaşı 22 bin TL'ye, bakan maaşını asgarî ücret 11.400 TL'ye. Milletvekili maaşınıda 7.500 TL’ye emekli maaşı ile eşitleyelim" çağrısında bulundu.

Yüzde 25'lik zammın emeklinin eline geçmeden MTV, KDV ve benzer birçok tüketim maddelerine yapılan zamlarla cebinden fazlası ile alındığını öne süren Şengül, "Emekli maalesef enflasyona ezdirildi. Bileşik Emekliler Sendikası olarak 16 milyon emekli adına bütün emeklilere memura verilen seyyanen 8 bin TL'lik artışın ayrımsız verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.