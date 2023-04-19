Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Genel Başkanı Mahmut Şengül, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi 14 milyon emekliye çağrıda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kısa adı BES olan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi 14 milyon emekliye çağrıda bulunarak, seslerini duymayanlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceklerini söyledi.

BES Başkanı Mahmut Şengül çağrısında, AK Parti döneminde emeklinin yoksulluğunu katlanarak devam ettiğine dikkati çekildi.

"14 milyon emekli olarak 21 yıldan beri seçtiklerimiz zenginleşirken, biz emekliler her geçen gün daha da fakirleşiyoruz" diyen Şengül, sendika olarak hiçbir partinin arka bahçesi olmadıklarına da vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Biz Birleşik Emekliler Sendikası olarak, hiçbir siyasal partinin arka bahçesi olmadan 14 milyon emeklinin sesini 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde 4 adaya duyurmak için alanlarda, meydanlarda, ulusal medyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Fakat bugüne kadar sesimizi duyan tek bir aday oldu. O da Millet İttifakı’nın aday Sayın Kılıçdaroğlu oldu. Bu seçim bizim sırtımızdan zenginleşenlerle, kuru soğana muhtaç kalan emekliler arasında olacak. Emekliler olarak 14 Mayıs’ta sandığa giderken partizanlık yaparak değil, pazar etiketlerine, ev kiralarına, faturalara ve aldıkları maaşa bakarak, ellerini vicdanlarına koyarak sandığa gitmelidir" diye konuştu.

Şengül, seslerini duymayanlara 14 Mayıs'ta gerekli cevabı cereceklerini belirterek, "Örgütlü olun, güçlü olun, sendikal olun ve Birleşik Emekliler Sendikası’na üye olun" çağrısını yineledi.