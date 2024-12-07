Sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 4 yıl aranın ardından evinde rakibine karşı galip gelmiş oldu. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe’de sarı-lacivertlileri en son 19 Temmuz 2020 tarihinde yenmişti.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla sahasında rakibine karşı galibiyet hasretini de sonlandırdı. Dolmabahçe’de Fenerbahçe’yi en son 19 Temmuz 2020 tarihinde 2-0’lık skorla mağlup eden Kartal, daha sonraki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.