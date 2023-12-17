Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.