Beşiktaş Belediyesi gençlerin projelerini desteleyecek ’Proje Noktası’nı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje Noktası, Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan Turizm Danışma Bürosu içinde açılacak.

Beşiktaş’ta yer alan ve gençlerin proje fikirlerini destekleyecek yeni bir ‘Proje Noktası’ hizmete açılıyor. Proje Noktası, Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan Turizm Danışma Bürosu içinde açılacak. Beşiktaş’ın öğrenci kenti kimliğini pekiştiren bu yeni merkez, 18-30 yaş arasındaki gençler için büyük bir fırsat sunacak. Proje Noktası, gençlerin proje fikirlerini geliştirebileceği, uluslararası projeler hakkında bilgi alabileceği ve destek alabileceği bir merkez olarak hizmet verecek. Gençler, Beşiktaş’taki bu yenilikçi merkez aracılığıyla ulusal ve küresel düzeyde etkili projeler üretme şansı bulacak. Sivil toplum kuruluşları, gençler ve gençlik çalışanlarının katıldığı Erasmus ve proje yazımıyla ilgili eğitimler alacak. Erasmus ve projelerinde deneyimi olmayan gençlere yönelik proje simülasyonu yapılacak. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapılacak ve Europass CV ile motivasyon mektubu hazırlama gibi eğitimler düzenlenecek.

“Beşiktaş’ta sizlere sözünü verdiğimiz Proje Noktamızı hizmete açıyoruz”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gençlerin Beşiktaş’ın sunduğu bu yeni imkanlardan en iyi şekilde yararlanacağını ifade eden bir video yayınladı. Videoda Başkan Akpolat, “Bugün size hayat yolculuğunuzda faydalı kazanımlar sağlayacak önemli bir gelişmeyi duyurmak istiyorum. Dokuz üniversitesi ve çok sayıda okuluyla büyük bir öğrenci kenti olan Beşiktaş’ta sizlere sözünü verdiğimiz Proje Noktamızı hizmete açıyoruz. Burada, 18-30 yaş arası gençleri, gençlik çalışmaları yürüten kişi ve kurumlarla bir araya getiriyoruz. Avrupa Birliği Erasmus projelerine dair danışmanlık hizmeti vereceklerini belirten Akpolat, “Proje Noktamızda sizlere, başta Avrupa Dayanışma Programı olmak üzere Avrupa Birliği Erasmus projelerine dair danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ayrıca, uzman proje koordinatörlerimiz ile yüz yüze görüşebilmenize imkan sağlayarak ulusal ve küresel düzeyde proje fikirleri üretmenize yardımcı olacağız. Geleceğinize fayda sağlayacağını umduğumuz bu desteğimizden yararlanmanız için hepinizi Proje Noktamıza bekliyorum. Şunu unutmayın, Beşiktaş hepimizin. Siz geleceğinizi inşa ederken biz de “iyi ki” diyeceğiniz katkıları sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.