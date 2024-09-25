Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Akademi’de ücretsiz eğitim vererek, öğrencilerin lise ve üniversite sınavına hazırlanmasına imkan sağlıyor. Öğrenciler hafta içi ve hafta sonu farklı gruplar halinde, uzman kadrolardan ders alarak zorlu sınavlara hazırlanıyor. Beşiktaş Akademi’de ayrıca ücretsiz kültür sanat kursları da düzenleniyor.

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı uzman eğitim kadrosu, zorlu sınav sürecinde öğrencilerin yanında olarak onların en iyi şekilde sınava hazırlanmasını sağlıyor. Beşiktaş Akademi’ye lise yerleştirme sınavına hazırlanan 7, 8. sınıf öğrencileri, üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan 11, 12. sınıf öğrencileri ve 25 yaşına kadar mezunlar kabul ediliyor. Üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan öğrenciler; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı alanda sınava hazırlanabiliyor.

‘’Beşiktaş Akademi’ye geldiğimde başarım arttı, kendimi geliştirdim’’

Öğrenciler Beşiktaş Akademi’nin belirlediği program doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu farklı gruplar halinde eğitim alıyor. Beşiktaş Akademi’de eğitim alan bir öğrenci duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

‘’Beşiktaş Akademi’ye geldikten sonra hem okulda başarım arttı hem de buradaki denemelerle birlikte kendimi geliştirdim. Sınava da gayet iyi çalışabiliyorum. Bire bir derslerden ve hocaların ilgisinden çok memnunum. Ayrıca rehberlik hizmetinden de yardım alabiliyorum.”

"Geride kimseyi bırakmamak için çalışıyoruz"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

’Beşiktaş Akademi, LGS ve YKS’ye hazırlıkta yanınızda. Beşiktaş Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Bu doğrultuda tüm öğrencilerimize destek için Beşiktaş Akademi’de ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları sunuyoruz. Geride kimseyi bırakmamak için çalışıyoruz’’

Beşiktaş Akademi’de ayrıca lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle birlikte 7- 16 yaş arası gruplara ücretsiz kültür sanat kursları veriliyor.

Öğrenciler bu kurslarda keman, piyano, gitar, resim, modern dans, satranç gibi farklı branşlarda eğitim alıyor. Cumartesi ile pazar günleri verilen kültür ve sanat kurslarına kayıtlar devam ediyor. Pek çok alanda öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlayan Beşiktaş Akademi, öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.