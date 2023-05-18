Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İtalyan Başantrenör Giovanni Caprara’yı göreve getirdi.

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğe 60 yaşındaki İtalyan Giovanni Caprara’yı takımın başına getirdiğini resmi internet sitesinden duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2023-24 sezonunda Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne; Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları bulunan Giovanni Caprara getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni Caprara’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz” denildi.