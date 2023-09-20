Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi D grubu ilk maçında yarın TSİ 22.00’de Jan Breydel Stadion’da Club Brugge ile karşılaşacak.