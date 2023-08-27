Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.