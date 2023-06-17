adidas, Beşiktaş JK’nin 2023-24 sezonu forma lansmanı için görülmemiş bir kampanyaya imza attı. "Görmeden de Severiz” isimli kampanya ile formalar lansman öncesi satışa sunulacak. İSTANBUL (İGFA) - adidas, Beşiktaş JK’nin 2023/2024 sezon forma tanıtımı için taraftara yönelik sürpriz bir kampanya hayata geçirdi. “Görmeden de Severiz” isimli kampanya ile taraftarlar yeni sezon formalarını görmeden satın alabilecek.

“Görmeden de Severiz” kampanyasıyla taraftar iç saha forması, deplasman forması ve üçüncü formayı bugün saat 18:00 itibariyle internet üzerinden satışa sunuldu. Formalar 21 Haziran 2023 tarihinde lanse edilecek. Görmeden de severiz diyerek takıma bağlılığını gösteren taraftarlar, lansman günü formalarına herkesten önce ulaşmış olacak.