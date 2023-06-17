adidas, Beşiktaş JK’nin 2023-24 sezonu forma lansmanı için görülmemiş bir kampanyaya imza attı. "Görmeden de Severiz” isimli kampanya ile formalar lansman öncesi satışa sunulacak.  İSTANBUL (İGFA) - adidas, Beşiktaş JK’nin 2023/2024 sezon forma tanıtımı için taraftara yönelik sürpriz bir kampanya hayata geçirdi. “Görmeden de Severiz” isimli kampanya ile taraftarlar yeni sezon formalarını görmeden satın alabilecek.

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“Görmeden de Severiz” kampanyasıyla taraftar iç saha forması, deplasman forması ve üçüncü formayı bugün saat 18:00 itibariyle internet üzerinden satışa sunuldu. Formalar 21 Haziran 2023 tarihinde lanse edilecek. Görmeden de severiz diyerek takıma bağlılığını gösteren taraftarlar, lansman günü formalarına herkesten önce ulaşmış olacak.