Beşiktaş, 25 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin siyah-beyazlı külübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

2020-2021 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş’ta toplam 46 maça çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 2 gol kaydetti.