Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını duyurdu.

Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa çıkacak.

GÜNEŞ; “ÇİFTE BAYRAM YAŞATTIK” GÜNEŞ; “ÇİFTE BAYRAM YAŞATTIK”

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde de yapılan duyuruya göre, Galatasaray Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararları şöyle:

- Galatasaray karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarımız bilet satın alabilecektir.

- 30.04.2022 tarihinden itibaren Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal etmeyen taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarımız ve kombine sahipleri, biletlerini transfer edemeyecektir. Yalnızca kombine sahibi taraftarlarımız biletlerini kulübe devredebilecektir.

- Galatasaray karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.

Bilet Fiyatları

VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL