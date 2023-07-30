Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Isınma ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman; kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, KF Tirana maçının hazırlıklarına, bu akşam saat 19.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.