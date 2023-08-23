UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turunun ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le Romanya’nın başkenti Bükreş’te karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, deplasmandan skor avantajıyla dönmek istiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev’e konuk olacak. Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Giuleşti Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Bu sezon Avrupa’da 4 mücadelede boy gösteren Kara Kartal, henüz yenilgi almadı. Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlarla eleyen siyah-beyazlılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü’yü de 3-1 ve 2-1’lik skorlarla turnuvanın dışında bırakmıştı.

10 kez karşılaştılar

Kiev ile Beşiktaş, 10 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Ukrayna temsilcisi 6 kez galip gelirken, 2 maç da berabere sona erdi. Siyah-beyazlı takım ise rakibini iki kez mağlup etti. Dinamo Kiev bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, Beşiktaş ise 6 defa rakip fileleri havalandırabildi.

Yeni transfer ilk kez

Beşiktaş’ta yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa deneyimi

yaşayacak. Söz konusu futbolcular, Teknik Direktör Güneş’in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerinde ilk Avrupa kupası deneyimini yaşayacak.

Darren England düdük çalacak

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. England’ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de John Brooks olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Avusturya’dan Jarred Gavan Gillett, AVAR’da da yine İngiltere’den Neil Davies oturacak.