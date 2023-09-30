Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 sonrası oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya giderek kampa girecek.