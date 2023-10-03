Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçı hazırlıklarını, yarın saat 19.00’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi saat 18.30’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecek.