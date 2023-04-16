Beşiktaş, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde şampiyon olarak Sultanlar Ligi’ne çıktı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, final etabı üçüncü maçında Adam Voleybol karşısında iki set kazanarak Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlılar 2023-2024 sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi’nde yer almaya hak kazandı.

Siyah-beyazlılara madalyalarını Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler verirken, şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.