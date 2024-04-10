Beşiktaş, bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde bayramlaşma töreninde buluştu. Takım içerisinde yapılan bayramlaşma töreninde Teknik Direktör Fernando Santos ve ekibine kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu. Genç futbolculardan Semih Kılıçsoy ve Emrecan Terzi, takım içerisinde büyüklerine ikramda bulunan isimler olarak dikkat çekti.