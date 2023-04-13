Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün akşam Atletico Madrid maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idman, 5’e 2 pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.