Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Eric Bailly de kadroda yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda Belçika’dan Club Brugge, Norveç’ten Bodo/Glimt ve İsviçre’den Lugano ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Listede Eric Bailly de yer aldı.

Beşiktaş’ın, UEFA’ya gönderdiği listede şu futbolcular var:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Alex Chamberlain, Milot Rashica, Ante Rebic, Valentin Rosier, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Salih Uçan, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov."