Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu.

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Van Bronckhorst'a Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yardımcı olacağı bildirildi.

Kariyerine 1993 yılında Hollanda'nın Rotterdam takımında profesyonel futbolcu olarak adım atan Van Bronckhorst, daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi ünlü kulüplerde oynayarak büyük başarılara imza attı.

Teknik direktörlük kariyerine ise 2011'de Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başlayan Van Bronckhorst, 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlüğe yükseldi. Antrenörlük kariyerinde bir kez Hollanda Ligi, iki kez Hollanda Kupası, iki kez Hollanda Süper Kupa ve bir kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca, 2021-22 sezonunda Glasgow Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı.