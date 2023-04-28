Bu sezon Süper Lig’de evinde oynadığı 14 maçın 9’unda ilk golü atan taraf olan Beşiktaş, söz konusu müsabakaların tamamından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, sahasında yenik duruma düştüğü 3 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet elde etti.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. Kara Kartal’ın bu maçtaki en büyük avantajlarından biri de mücadelenin iç sahada oynanması. Ligde evinde son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlı ekip, Cimbom’a ise henüz Vodafone Park’ta kaybetmedi.

Taraftarının da desteğiyle rakipleri karşısında baskıyı arttıran Beşiktaş, ilk golü bulduğu müsabakalarda ise mağlubiyet görmüyor.

9 maçın tamamını kazandı

Kartal, bu sezon evinde 14 mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmaların 9’unda ilk golü atan taraf olan siyah-beyazlı ekip, maçların tamamından galibiyetle ayrılmasını bildi.

Beşiktaş, söz konusu 9 müsabakanın 8’inde ilk golleri maçların ilk yarılarında buldu. Bu gollerin 4’ünü Cenk Tosun kaydederken, Salih Uçan, Masuaku, Muleka, Ghezzal ve Weghorst da 1’er kez fileleri sarstı.

Siyah-beyazlılar, ayrıca 9 maçta toplam 24 gole imza attı.

Beşiktaş’ın sahasında yenik duruma düştüğü 3 karşılaşma var. Kara Kartal, ilk golü yediği mücadelelerde sadece Giresunspor’u mağlup etti. Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Başakşehir’e 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park’ta Fenerbahçe ve Antalyaspor ile ise golsüz berabere kalırken, Hatayspor’un ligden çekilmesi sebebiyle de 3-0 hükmen galip sayıldı.