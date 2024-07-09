Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Maribor kentinde sürdürecek olan Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu.

2024-2025 sezonu hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla başlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp için yarın saat 13.00’te özel bir uçakla Avusturya’nın Graz şehrine gidecek. Siyah-beyazlılar daha sonra karayoluyla Slovenya’nın Maribor kentine giderek çalışmalarına devam edecek.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde kamp yapacak Beşiktaş’ın kadrosu da açıklandı.

Kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Sevensson, Onur Bulut, Arda Berk Özüarap, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Bakhtiyor Zainutdinov, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Almoatasem Al Musrati, Milot Rashica, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç."