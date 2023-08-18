Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul’a geldi.

Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Rusya takımlarından CSKA Moskova’da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov’u, İstanbul’a getirdi. Kazakistanlı futbolcuyu taşıyan uçak gece yarısına doğru İstanbul Havalimanı’na indi. Siyah-beyazlı yetkililerin karşıladığı 25 yaşındaki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele gitti.

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.