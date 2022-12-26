İnegöl Beşiktaşlılar Derneği olağan genel kurulu gerçekleştirdi. Başkan Yücel Demir'in aday olmadığı kongreye tek liste ile giden Nedim Fidanözü İnegöl Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni başkanı oldu.

Nedim Fidanözü'nün listesinde şu isimler yer aldı; Nedim Fidanözü, Erdem Akdağ, Erhan Akgün, Burak Oruç, Engin Kurtul, Mesut Şahar, Ümit Haraslı, Orhan Turan, Sefer Bayram, Ömer Şahin, Muharrem Akan.

Kongre sonrası gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şu şekilde oldu.

Başkan : Nedim Fidanözü

Başkan Yardımcısı : Erdem Akdağ

Genel Sekreter : Mesut Şahar

Sayman : Burak Oruç

Lokal Sorumlusu : Engin Kurtul

Reklam ve Organizasyon : Erhan Akgün

Basın sözcüsü : Ömer Şahin oldu.