İstanbul’da polis kentin birçok noktasında motosikletli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler Beşiktaş’ta da sürdürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletli şahıslara yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. Beşiktaş’ta da trafik polisi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler durdurularak sürücü belgeleri kontrol edildi. Kasksız çıkan sürücülerin de kontrol edildiği denetimlerde, motosikletlerin muayeneleri kontrol edildi.

Denetime denk gelen sürücülerden Muhammed Ali Kır, "Can kaybı çok olduğundan dolayı devletimiz güzel bir şey yapıyor ama cezaları çok fazla tutuyor. Cezalar biraz daha aşağıda olsa daha mantıklı olur. Millet ceza yemek istemiyorsa kaskını taksın o zaman." ifadelerini kullanırken sürücü Salim Karadeniz şunları söyledi, "Motorcular özellikle gençler, muayenesiz motor kullanıyorlar. Kaza yapıyorlar ve düzgün motor kullananlara çok etki yapıyor. Allah polis teşkilatımızdan razı olsun. Bu tür uygulamalar yapıyorlar. Çok güzel bir şekilde ellerinden geleni yapıyorlar. Uygulamalardan memnunuz. Uygulama sayesinde düzen daha da güzelleşmeye başladı. Polis teşkilatımız bunu biraz daha sıklaştırırsa, hızı 600 cc olan motorlar biraz daha trafikten çekilirse daha güzel olur." dedi.