Okul çağındaki çocukların temel besin gıdalarına erişimini sağlamak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği destek sayesinde ailelerin ceplerinde her ay 800 liranın kalmasını sağlıyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin beslenme çantasını kuruyemiş ve taze meyve ile dolduruyor. Bugüne kadar 23 bin 67 haneye 29 bin beslenme çantası desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kuru yemiş ve taze meyveden oluşan ara öğün niteliğindeki gıda desteğiyle dar gelirli ailelere nefes oluyor. Fizyolojik ve bilişsel gelişimleri için takviye gıda ihtiyacı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beslenme çantası paketlerinin içerisinde 20 gram kavrulmuş fındık, 50 gram kuru üzüm, mandalina, portakal ve elma var.

Aylık 800 lira ailelerin ceplerine kalıyor Bir öğrencinin günlük beslenme çantası maliyetinin 40 lira olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Sürekli artan gıda fiyatlarından en çok etkilenen dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması için elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Beslenme Çantası Desteği ile ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarımız hem sağlıklı gıdaya ulaşabiliyor hem de aylık ortalama 800 lira gibi bir rakam ailelerin ceplerine kalıyor” şeklinde konuştu.

Gebe beslenme paketi de dağıtılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi hamilelik döneminden başlayarak anne ve 0-3 yaş dönemindeki çocukların gelişimine destek sağlayan “İzmir95” projesini de büyütüyor. Ev ziyaretleriyle başlatılan proje, kentin 30 ilçesinde atölye çalışmaları ve ebeveyn rehberliği programıyla sürüyor. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü İzmir95 projesiyle anne adaylarına “Gebe Beslenme Paketi” de dağıtılıyor. “İyi bir başlangıç her çocuğun hakkı” sloganıyla yola çıkan proje kapsamında İzmir95 Erken Çocukluk Birimi’nin ulaştığı ve bu hizmetten yararlanmak isteyen annelerin evine gebeliklerinin 7’inci ayından başlayarak 9’uncu ayın sonuna kadar 5 ay boyunca sağlıklı gıda paketi dağıtılıyor.

Üniversitelilere çorba ve akşam yemeği desteği İzmir Büyükşehir Belediyesi bebeklikten üniversite çağına kadar sosyal yardımları kentlilerle ulaştırıyor. Büyükşehir aynı zamanda 2019’dan itibaren özel öğrencilerin eğitim gördüğü kamuya ait 29 özel eğitim okuluna düzenli olarak öğle yemeği desteği sağlıyor. Bu okullara her gün ortalama 2 bin 500 kişilik öğle yemeği dağıtılıyor. Üniversite öğrencilerine destek olmak için de 6 noktada çorba durakları var. Bu duraklarda toplam 343 bin 930 kişilik çorba dağıtıldı. Ayrıca 6 noktada da öğrencilere akşam yemeği sunuluyor. Ege Üniversitesi Kampüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüsü, İ.Y.T.E Üniversitesi Kampüsü, Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü, Demokrasi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi’nde toplam 571 bin 200 kişilik akşam yemeği dağıtıldı.