İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’ye yayılan “Beslenme Saati” uygulamasının tanıtıldığı programların son durağı Çanakkale oldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’ye yayılan ‘Beslenme Saati’ uygulaması Rize, Trabzon, Çatalca, Kırklareli, İzmir, Van, Ankara, Konya ve Antalya’dan sonra son olarak Çanakkale’de tanıtıldı. 13. Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Zehra Çalık, Çanakkale ziyareti kapsamında ilk olarak Ayvacık ilçesinde anne ve çocuklarla buluştu. Ziyarete Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram da eşlik etti.

Beylikdüzü’nde uyguladıkları Beslenme Saati projesiyle anneler ve çocuklarına umut olduklarını ifade eden Başkan Çalık, “Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak Beslenme Saati uygulamasını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin” sözünden hareketle hayata geçirmiştik. Bu uygulamayla her gün düzenli olarak Beylikdüzü’ndeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına beslenme saatlerinde tüketeceği gıda paketlerini ulaştırıyoruz. Bugüne kadar toplamda 220 binin üzerinde öğün ulaştırdık. O paketlerin hiçbir yerinde belediyemizin adı, logosu ya da benim adım yok. Veren elin alan eli görmediği bir düzen kurduk. Ancak amacımız elbette bu projenin bir devlet projesi haline gelmesi. Umarım en kısa sürede de olacaktır” diye konuştu.

“PROJENİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Selvi Kılıçdaroğlu ise “Beslenme Saati, sağlıklı gıdaya erişemeyen çocuklara yardımcı olmak için geliştirilen çok başarılı bir proje. Beylikdüzü’nden sonra birçok belediyemiz de yapmaya başladı ancak yeterli değil. İnşallah önümüzdeki günlerde her yerde devlet eliyle yapılacak. Amacımız bu yardımları artırmak. Önemli olan her çocuğun sağlıklı gıdaya ulaşması. Biz, bu projenin takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜRETEN KADINLARLA BULUŞTULAR

Kılıçdaroğlu ve Çalık daha sonra Bayramiç Kazdağı Kooperatifini ziyaret ederek elma ayrıştırma ve depolama merkezi işçileriyle buluştu. Burada işçilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu ve Çalık’a Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve Bozcaada Belediye Başkanı Dr.Hakan Can Yılmaz eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve Çalık’ın sonraki durağı Bayramiç Özgürlük Parkı’ndaki kadın üretim pazarı oldu. Kadınlarla bir araya gelerek hazırladıkları ürünleri inceleyen Kılıçdaroğlu ve Çalık’ın son durağı Ezine Peynir Üreticileri oldu. Burada yüze yakın kadın üreticiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Çalık, peynir yapım süreçleriyle ilgili kadınlardan bilgi aldı.