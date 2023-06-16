Beyoğlu Belediyesi tarafından BESMEK 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi yıl sonu kapanış programı düzenledi. Programda kep atma ve plaket verme töreni yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen BESMEK 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi yıl sonu kapanış programı akşam saat 19.00 sıralarında Kızılay Meydanı’nda yapıldı. Programda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla anaokulundan mezun olan öğrenciler için kep atma töreni yapılırken BESMEK kurslarından mezun olan öğrencilere plaket verildi. Başkan Haydar Ali Yıldız’ın konuşması sonrası Türk sanat müziği konserleriyle program devam etti.

Belediye Başkanı Yıldız konuşmasında, "BESMEK kurucusu İSMEK ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olan bir kuruluş. İSMEK ile başlayan özellikle kadınların emeklerinin, maharetlerinin bir sanat eseri olarak ortaya çıkması için Cumhurbaşkanımızın 1994’lü yıllarda başlattığı kurumun adı İSMEK. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda 2020 yıllarında BESMEK’in kapatılmasıyla ilgili bir süreci başlatınca, oradan tasfiyeler başlayınca İSMEK, Beyoğlu’nda kendini BESMEK olarak buldu ve şu anda bütün Beyoğlu’na bütün kadınlara hizmet etmenin haklı onurunu yaşıyoruz. Marka Recep Tayyip Erdoğan’a ait. Hem kadının adını dünyaya duyuran hem kendi yol yürüyüşünde bütün hareket noktalarında kadınlarla beraber hareket eden Tayyip Erdoğan onların evlerinde değil sosyal hayatta teknik becerilerini ortaya koyan ve böylece kendi ekonomilerine de katkı sunulması anlayışıyla bugün resmen 400’den fazla branşta Beyoğlu’nda kadınlara hizmet ediyor. 30 binden fazla kadın şu ana kadar BESMEK’te bu eğitimlerden istifade etti. Binlerce öğretmenimiz de burada öğretmen ve eğitici olarak uğraştı. Beyoğlulu kadınlar bu markaya sahip çıktılar. Tayyip Erdoğan’ın açtığı yolda biz de varız dediler. Yani BESMEK, buradaki kurslarımız hem sosyalleşmeye diğer taraftan meslek edindirme kursları anlamında kalifiye sağlama, kadınların ev ekonomisine katkısı bakımından imkanlar sunma ve Recep Tayyip Erdoğan’ın markasına sahip çıkma, Türkiye’ye bir örnek teşkil etme, bu bakımdan çok yönlü bir fonksiyonu ifade ediyor.

28 Mayıs’ta Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiniz. Teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda hep birlikte çok daha güvenli çok daha huzurlu olarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı’nız mübarek olsun. Hep birlikte kardeş olmayı, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımızın altında nice bayramlar yapmayı hepimize nasip etsin." ifadelerini kullandı.