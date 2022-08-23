Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İnegöl’e bağlı Halhalca mahallesi yolu üzerinde beton mikseri tarlalık alana devrildi. Mikserde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’e bağlı Halhalca mahallesi yolu üzerinde Halhalca istikametinden İnegöl Akhisar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mehmet A. (64) yönetimindeki 16 YC 227 plakalı beton mikseri iddiaya göre başka bir beton mikserin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlalık alana devrildi. Sürücü mikserin içinde sıkışarak yaralanırken, araçta yangın çıktı. Yangın başka bir aracın sürücüsü tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürülürken, kaza yerine itfaiye ve 112 acil servis ambulansı sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.