Hayvan besleme alanında 120 yıldan fazla deneyime sahip Cargill, besleme ve çiftlik yönetimi alanında yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve sağlıklı, verimli, sürdürülebilir beyaz et üretimine yönelik dijital çözümleri ile sektörde fark oluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Cargill, düzenlediği “Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları”nda Türkiye'nin önde gelen hayvan yetiştiricileri ve beyaz et üreticileri ile bir araya geldi.

Cargill Hayvan Besleme iş kolundan uzmanlar, hayvan verimliliği ve çiftlik yönetimi üzerine geliştirilen dijital çözümleri ve yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticileri BRF, Şenpiliç ve Lezita ile geliştirdikleri yenilikçi çözümleri paylaştı.

Cargill Hayvan Besleme (CAN) Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Rene Osorio, küresel ve yerel trendleri yakından takip eden bir stratejiyle gıda üretiminin tüm alanlarında yerel üreticiye destek olduklarını, yenilikçi dijital çözümleri hayvancılık sektörüne kazandırarak yerli üreticinin rekabet gücünü artırdıklarını belirtti.

Beyaz et üretiminde çok yönlü ve kapsayıcı bir yaklaşım sunduklarını ifade eden Osorio, “Cargill Hayvan Besleme iş birimi olarak hem tarım ve tarım ürünleri hem hayvan yetiştirme ve et ürünleri sektörlerinde modern, sürdürülebilir ve verimli üretim için 158 yıllık global deneyimimizle güvenilir çözüm ortaklığı sunuyoruz” dedi.

Osorio Cargill olarak üreticinin aklındaki “Doğru formülasyonları en iyi maliyetle üretiyor muyum? En iyi tedarikçileri mi seçiyorum? Operasyonum sürdürülebilir mi? Hayvan sağlığı ve verimini nasıl ölçebilirim? Hayvanlarımı hasat etmek için en uygun yaş nedir? İşletmemde kârı optimize ediyor muyum? Yatırım Getirisini (ROI) artırmak için fırsatlarım neler?” gibi sorulara bilimsel ve eyleme geçirilebilir öngörüler sunarak dijital çözümler ürettiklerini söyledi ve ekledi: “Tüm bu adımların dinamik bir şekilde sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de doğru olanı yapma vizyonuyla uzun vadeli bir bakış açısıyla yönetilmesi hem verimlilik hem de sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.